Harry e Meghan Markle ficaram oficialmente conhecidos como duques de Sussex, depois de terem dado o nó. E apesar de se terem afastado da família real britânica este ano, ao deixarem de fazerem parte do seu núcleo duro, a verdade é que o casal não perdeu este título.

Na época, esta decisão foi altamente criticada pelos admiradores da monarquia, que referiram que tal não era justo, contudo, independentemente destas opiniões, Harry e Meghan nunca perderão estes títulos.

Numa entrevista com o Express, o biógrafo real Sean Smith explicou porquê. "Porque quando o príncipe Carlos for rei ele será o filho do rei".

Sean ainda referiu que o casal deverá marcar presença nas cerimónias mais importantes.

Este vai ainda mais longe ao referir que considera os títulos inúteis. "Quanto mais cedo nos livrarmos disso melhor", esgrima.

