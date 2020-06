Harry e Meghan Markle estão a cobrar um valor astronómico para participarem em eventos públicos desde que passaram a ser representados pela empresa Harry Walker Agency.

De acordo com o The Blast, o casal, que agora vive em Hollywood, cobra um milhão de dólares, cerca de 891 mil euros, por cada presença.

A Harry Walker Agency é a responsável pela carreira de várias celebridades e influenciadores, como os ex-presidentes Barack Obama e Bill Clinton.

Quanto a Harry e Meghan, além do valor cobrado, a única exigência por parte do casal é que os eventos em que participem sejam relacionados com causas com as quais se identificam.

