Desde que assumiram o seu relacionamento publicamente que Harry e Meghan Markle têm lidado com a oposição de várias pessoas próximas. Uma delas, tal como foi descrito no livro 'Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family', tratou-se de um dos melhores amigos do príncipe, Tom 'Skippy' Inskip.

Segundo os jornalistas Omid Scobie e Carolyn Durand (autores do livro), Tom aconselhou Harry e não avançar tão rapidamente com a duquesa de Sussex, conselho que não foi recebido da melhor maneira.

Neste sentido, Tom terá dito a Harry para viver durante um período com Markle, antes de qualquer decisão mais séria. Apesar das intenções terem sido as melhores, Harry acabou por considerar estas palavras poucos propositadas.

"Magoou-o realmente alguém tão próximo não ter confiado no seu julgamento", afirmou uma fonte próxima do príncipe.

Na altura, a amizade dos dois amigos de infância ficou 'suspensa', uma vez que Tom nem sequer chegou a ser convidado para o casamento real. Ambos retomaram o contacto no verão do ano passado, depois da sogra de Tom ter morrido.

