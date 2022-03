"Esta foi a pior semana da minha vida. Antes de ter o meu cão, ouvia as pessoas a lamentarem a partida dos seus animais de estimação e pensava que 'era apenas um cão'... Bem, não podia estar mais errada". Foi com estas palavras que Halsey deu início à recente publicação que fez na sua página de Instagram e onde lamenta a partida do seu patudo.

Na mesma publicação, a cantora conta que o cão Jagger tinha cinco anos e morreu de complicações de uma "condição progressiva chamada mielomalacia".

"É súbito e incomum. [...] No prazo de três dias, o meu lindo menino passou de correr atrás de pássaros imaginários pelo quintal a deitar-se no meu colo", acrescentou, referindo à drástica mudança no comportamento do animal.

"[...] Foi repentino e chocante, e eu ainda estou a processar. Não sei porque estou a partilhar tudo isto além de dizer-vos para amarem os vossos animais de estimação a cada segundo, porque tudo pode mudar num momento. O meu primeiro amor, que me ensinou a ser mamã", continuou.

Na mesma publicação, mas na caixa de comentários, esclareceu: "Eu sempre amei animais. Mas não entendia quão profundo este amor poderia ser até que me foi ensinado por uma criatura tão perfeita e inocente. Sabia que perder um animal de estimação deveria ser lamentável, mas nunca percebi que poderia doer tanto quanto perder uma pessoa".

Veja a publicação na íntegra:

