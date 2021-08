Halle Berry foi este sábado, dia 14 de agosto, surpreendida com uma serenata feito pelo namorado, o músico Van Hunt.

"Obrigado, Van, pela minha serenata de aniversário", agradece a atriz na legenda de um vídeo onde se mostra de cabelos ao vento ao som do tema 'Smoke Gets in Your Eyes', de Van Hunt.

"Depois do ano que todos nós tivemos, o meu coração está cheio de gratidão por ver este 14 de agosto", declara Halle Berry, feliz por ter encontrado "felicidade" no meio da tempestade e sentir-se agora mais livre que nunca.

Leia Também: "Estado de saúde do Rogério mantém-se inalterado", revela família do ator