Hailey Bieber revelou que o seu nome do meio é derivado de contos de deuses e deusas gregos.

A modelo, de 26 anos, recebeu à nascença o nome Hailey Rhode Baldwin, e é filha do ator Stephen Baldwin.

Ao GQ Hype, Hailey contou que cresceu fascinada por mitos e lendas e descobriu que o seu nome do meio – que ela usa como marca para os seus produtos de cuidados com a pele – descende da antiga divindade Rhode, que se dizia ser a protetora e personificação da ilha de Rodes, no Dodecaneso.

Ela era a ninfa do mar, filha de Poseidon, o deus do oceano, e mulher de Helius, deus do sol, com alguns mitos afirmando que a ilha de Rodes, na Grécia, nasceu de sua união.

Apaixonada por mitologia grega, em 2015 a modelo recomendou como boas leituras de viagem a 'Ilíada' e a 'Odisseia', de Homero.

Leia Também: A festa de aniversário de Kim Kardashian com Ivanka Trump e Hailey Bieber