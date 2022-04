Hailey Bieber continua a apostar na sua carreira na indústria da moda, no entanto, a mulher de Justin Bieber decidiu fazer alguns ajustes, conforme evidenciou à revista Allure.

Em entrevista, a modelo revelou porque decidiu abandonar os desfiles de moda.

"Tive uma experiência mesmo má com um diretor de casting que era muito importante", recorda. "Ele disse uma coisa ao meu agente que afetou a minha confiança em relação à passerelle. Não me quero sentir mal comigo mesma em relação a este espaço, porque me sinto mesmo muito bem com o meu trabalho. Porque é que me colocaria numa posição em que me sentiria diminuída?", questionou.

Na mesma ocasião, Hailey falou ainda do balanço que teve de encontrar entre a sua carreira como modelo e empresária, uma vez que lançou uma marca de cuidados para a pele - a Rhode - inspirada na avó e na mãe.

"Lembro-me sempre da minha mãe, quando era criança, a tirar-me do banho, a passar-me creme da cabeça aos pés, apenas hidratação, hidratação, hidratação, era muito focada em manter a minha pele saudável. Começou com a minha avó, ele ensinou a minha mãe e a minha mãe ensinou-me a mim", completou.

