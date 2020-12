Tom Cruise está apaixonado e já foi revelada quem é a dona do seu coração. Segundo uma fonte do jornal The Sun, a atriz Hayley Atwell é o novo amor do ator.

A dupla conheceu-se nos bastidores do filme 'Missão: Impossível', que está a ser gravado em várias cidades europeias, e seguiram-se sucessivos encontros.

A fonte conta ainda que Tom Cruise e Hayley Arwell se aproximaram mais durante a quarentena e atualmente costumam estar juntos no apartamento do artista, em Londres.

