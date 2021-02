Esta quinta-feira celebra-se o Dia Mundial da Luta Contra o Cancro e Fátima Lopes não ficou indiferente à data, tendo recorrido à sua página de Instagram para deixar um apelo.

A apresentadora afirmou que "nos seus 26 anos de carreira teve a oportunidade de conversar com muitas pessoas que estavam no meio da batalha ou que tinham saído vitoriosas da luta contra o cancro", pelo que reforçou a importância de se estar atento aos sinais do corpo.

"Há circunstâncias que estão fora das nossas mãos, mas há outras que podemos controlar. Preste atenção aos seu corpo, faça os exames de diagnóstico precoce e cuide de si. Aposte na prevenção, hoje e sempre". rematou.

