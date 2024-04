Rita Pereira tem partilhado com os seguidores da sua página de Instagram os detalhes da viagem ao Japão.

Este domingo, por exemplo, a atriz deu espaço aos fãs para lhe colocarem perguntas nas stories e foram várias as curiosidades que fez questão de ver respondidas.

"Não há cemitérios no Japão? Uma dúvida que me persegue", quis saber um seguidor.

"Há cemitérios no Japão, mesmo no centro da cidade, vários cemitérios. O que acontece é que eles são muito mais pequenos que os nossos porque - e isto foi-me explicado por um guia - os japoneses são sempre cremados. Eles não têm caixões gigantes como nós, só têm um género de postes pequeninhos. Se calhar onde caberiam 100 corpos, no cemitério deles cabem 100 mil. É por isso que também não chama tanta a atenção os cemitérios deles. Mas eles têm muitos", explicou. Veja o vídeo da galeria.

