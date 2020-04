Há 30 anos, Madonna punha o mundo a dançar voguing, uma dança inspirada nos movimentos rítmicos que animavam as festas que grupos africanos, latinos e/ou homossexuais em Harlem, um dos bairros de Nova Iorque, nos EUA. Composta pela artista e pelo DJ e produtor Shep Pettibone, "Vogue" foi gravada para o lado B de "Keep it together", o quinto single extraído do álbum "Like a prayer". Os executivos da editora Sire Records gostaram tanto do resultado final que decidiram lançá-la.

Sempre atenta aos movimentos artísticos que iam surgindo, a cantora descobriu o voguing através de José Gutiérrez Xtravaganza, um dos primeiros bailarinos profissionais a dançá-la. Tinha 16 anos quando começou a praticá-la. No início, gostava de o fazer no cais da Christopher Street, em Nova Iorque, para onde também iam dançar alguns dos alunos que frequentavam a Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts. "Apaixonei-me imediatamente", confidencia.

Foi lá que José Gutiérrez conheceu o coletivo House of Xtravaganza, na origem do seu nome artístico. "Eles eram como um gangue da moda", recorda o bailarino de ascendência dominicana. "Foi como se tivesse descoberto todo um mundo novo", desabafa. Madonna viu-o pela primeira vez quando ele dançava na discoteca Sound Factory e convidou-o para coreografar e dançar no vídeo de "Vogue" e depois para embarcar com ela na digressão mundial "Blond ambition world tour".

Para assinalar o triségimo aniversário daquele que continua a ser um dos seus singles de maior êxito internacional, Madonna acaba de disponibilizar as remisturas oficiais em vídeo e também de divulgar uma gravação inédita com a versão de "Vogue" que cantou na digressão "Blond ambition world tour". Nunca lançado oficialmente em DVD, o espetáculo, disponível na plataforma digital HBO, foi gravado no Stade de l'Ouest, em Nice, no sul de França, hoje rebatizado Stade Charles-Ehrmann.