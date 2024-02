Bruna Gomes está em Portugal há dois anos e, desde então, muita coisa mudou na vida da influenciadora brasileira.

Chegou como desconhecida para maior parte dos portugueses e, para uma outra parte mais pequena, era a ex-namorada de Felipe Neto, ainda que hoje seja vista de forma diferente.

Bruna chegou a Portugal para participar no 'Big Brother Famosos 2', onde se apaixonou pelo vencedor, Bernardo Sousa, e pouco depois entrou no 'Big Brother Famosos – Desafio Final', do qual saiu vencedora.

Ao recordar as fotografias que tirou nessa altura, Bruna reproduziu o primeiro registo captado no nosso país (que não podia ser mais aleatório).

Trata-se de uma fotografia de um café, com Bruna a escrever: "Hoje faz dois anos que cheguei a Portugal pela primeira vez e é claro que a minha primeira foto aleatória foi essa: um café". Veja abaixo a imagem em causa.



© Instagram/Bruna Gomes

Leia Também: Bruna Gomes celebra dois anos em Portugal: "Foi tudo muito rápido"