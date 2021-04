Rita Seguro esteve esta quinta-feira no programa 'Dois às 10', da TVI, para apresentar publicamente o seu 'lado b', o negócio ao qual se tem dedicado nos últimos anos.

A atriz cria e produz peças de joalharia da sua marca, Bside jewelry, para a Loja-Estúdio, estando desde 2012 afastada do pequeno ecrã.

Rita assegura não ter saudades do passado, nem de trabalhar em televisão, mas não conseguiu conter a emoção ao rever as imagens dos muitos projetos em que participou na TVI enquanto atriz e apresentadora.

"Quando vejo fico emocionada porque foram muitos anos de televisão e é giro de ver", explicou Rita ao ser questionada pelos apresentadores se teria saudades dos tempos que agora recordava em imagens.

"Soltou-se-me aqui uma emoção que não estava à espera. Eu não tenho saudades, mas obviamente que tenho orgulho no que fiz e do tempo que estive na televisão", completou, fazendo questão de se mostrar feliz e realizada com a sua nova vida.

Reveja aqui a passagem de Rita Seguro pelo 'Dois às 10'.