Gwyneth Paltrow, de 47, surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com uma nova fotografia em que aparece na companhia da filha, a jovem Apple Martin, de 16 anos.

Uma imagem que mostra como é que mãe e filha passaram o domingo, cheio de momentos de descanso em boa companhia.

Uma foto que não passou despercebida aos olhos dos fãs, amigos e colegas que rapidamente recorreram à caixa de comentários para destacar as semelhanças físicas entre Gwyneth e Apple.

Recorde-se que a menina é fruto do casamento terminado da atriz com Chris Martin. O ex-casal tem mais um filho em comum, Moses, de 14 anos. Paltrow está agora casada com Brad Falchuk, enquanto o vocalista dos Coldplay namora com Dakota Johnson.

