Já não há dúvidas. Gwen Stefani e Blake Shelton confirmaram que casaram numa cerimónia íntima no sábado, 3 de julho.

Depois de a notícia ter sido avançado pela imprensa internacional, os artistas decidiram partilhar com os fãs algumas imagens deste dia especial.

Inicialmente foi Gwen Stefani quem destacou um vídeo e fotografias do casamento na sua página de Instagram. No entanto, logo de seguida, Blake partilhou também algumas imagens na mesma rede social. Veja todas as publicações abaixo:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gwen Stefani (@gwenstefani)

