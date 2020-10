Gustavo Santos é o próximo convidado de Manuel Luís Goucha no 'Conta-me', programa de entrevistas, emitido ao sábado à tarde, co-apresentado pelo anfitrião das manhãs e por Fátima Lopes.

Como Goucha fez saber nas suas redes sociais, a conversa aconteceu em terras alentejanas e promete viajar pelos temas mais mediáticos da vida do antigo rosto do 'Querido, Mudei a Casa'.

"Foi este o ambiente da gravação da conversa com Gustavo Santos para o 'Conta-me' do próximo sábado. Porque deixou de querer 'mudar o Mundo', porque fechou as suas redes sociais, porque se mudou com a família para o Alentejo, como reagiu à mudança de apresentador do 'Querido...'? Perguntas que não ficam sem resposta", escreveu.

