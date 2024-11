Miguel Araújo está numa missão (quase) impossível. O cantor recorreu às redes sociais para pedir ajuda aos seguidores, já que quer recuperar uma guitarra perdida nos anos 90.

"Esta é a minha primeira guitarra, a minha saudosa Fender Redondo made in Korea. Foi-me oferecida pelos meus pais no Natal de 1990. Foi nela que aprendei a tocar. Vi esta fotografia em casa dos meus pais e lembrei-me de lançar aqui esta campanha", confidenciou o artista.

"Perdi-a numa noite de cortejo da Queima das Fitas pouco tempo depois desta fotografia (que julgo que é de 1998). Não posso dizer que me foi roubada. A culpa foi minha. Eu andava com ela para todo lado e, nessa terça-feira de cortejo fatídica, lembro de estar num carro alegórico a tocá-la pela última vez. Distraí-me com qualquer coisa e nunca mais a vi", afirmou Miguel.

Empenhado em encontrar este objeto cheio de significado, o cantor deixou o apelo: "Quem me ajuda a identificá-la? [...] Tenho esperança que alguém a tenha recolhido e a tenha estimado nestes 25 anos que passaram entretanto", concluiu o artista.

