Com a saída de Patrícia Cipriano do lugar de comentadora do programa 'Dois às 10' entrou em 'jogo' Suzana Garcia, personalidade que já tinha feito parte do formato e que conquistou o público.

Com esta troca surgiram notícias na imprensa cor-de-rosa que davam conta de uma alegada guerra entre Suzana e Patrícia, nada que poderia estar mais longe da verdade, como esta última esclareceu.

"Não entrarei neste debate ou registo", começa por notar na sua página de Instagram.

"Lamento muito que este assunto continue a gerar discussão. É uma matéria absolutamente insignificante que não traz qualquer benefício a quem quer que seja", nota.

"Desejo os maiores sucessos à Dra. Suzana Garcia e só quero continuar a viver a minha vida em paz", diz, por fim.



© Instagram - Patrícia Cipriano

