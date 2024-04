"Treininho com 32 semanas do meu príncipe". Foi com estas palavras que Kelly Baron começou por legendar o vídeo que publicou na sua página de Instagram esta quinta-feira, dia 18 de abril.

A figura pública mantém os seus treinos, explicando que agora começou a "reduzir a intensidade dos exercícios".

"A gravidez gera um cansaço e para combater isso nada melhor do que um treino leve e revigorante! Para começar, faço mobilidade de quadril (tem post no feed), alongamentos e agachamentos (preparatórios para o parto). Só depois começo o treino do dia", destacou.

"É o momento de reduzir a intensidade dos exercícios, na reta final da gestação, por isso cuido da frequência cardíaca, pouco peso e mais descanso entre um exercício para o outro. Beijinhos e muita saúde a todos", completou.

De recordar que o bebé que está para nascer é o primeiro filho de Kelly Baron e é fruto do casamento com Pedro Guedes.

Por sua vez, este será o segundo filho de Pedro Guedes, pois já é pai de Gabriela, fruto de relação já terminada com Telma Santos.

