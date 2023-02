Kelly Bailey e Lourenço Ortigão viajaram recentemente para o Brasil e têm destacado várias imagens no Instagram. O casal - que se prepara para dar as boas-vindas ao primeiro bebé em comum - tem festejado o Carnaval no 'país irmão' e vivido momentos únicos.

Ainda este domingo, Kelly e Lourenço marcaram presença num dos muitos eventos organizados no país no âmbito do Carnaval e a atriz acabou por se destacar.

Para a ocasião, e dado o calor que se faz sentir no Brasil, Kelly optou por subir a camisola e deixar a 'barriguinha' de grávida à mostra. Veja na imagem abaixo:

© Instagram