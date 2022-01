Patrícia Candoso voltou a esclarecer que não está com Covid-19 e que ficou "ko" com a vacina, que recebeu esta quarta-feira, 26 de janeiro.

Nas stories da sua página de Instagram, a atriz e cantora voltou a falar sobre o assunto, explicando também as razões que a levaram a decidir receber a dose de reforço da vacina durante a gravidez.

"Vou simplesmente dar a minha opinião e aquilo que me informaram. Realmente, tomar a vacina da Covid-19 pode ser benéfico para a grávida e para o bebé também", disse.

"Obviamente que o meu conselho é que falem com o vosso obstetra ou médica de família, pedir opinião e aconselhamento. É uma questão que tem de ser falar com o médico que nos está a acompanhar e depois a decisão cabe a cada uma de nós. Porque também há outras vacinas a tomar e há que haver um espaçamento entre as vacinas. Portanto, tudo sempre com aconselhamento médico", acrescentou.

Antes de terminar, contou que após receber o reforço da vacina "ficou uma horas de cama". "Não me conseguia mexer e estava com imenso sono e imensa dor no braço. Mas há variadíssimas pessoas que têm esses sintomas após a toma da vacina", completou.

