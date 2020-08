Na reta final da primeira gravidez, Katy Perry encontra-se no clássico dilema da escolha do nome da bebé (mas parece que encontrou um favorito).

Durante uma entrevista ao ET Canada, foi questionada sobre o facto de considerar a hipótese do nome da filha ser inspirado numa das suas canções, nomeadamente na música 'Harleys in Hawaii'.

Com isto, a artista parece ter encontrado no nome Harley um carinho especial: "Nunca tinha pensado em Harley... nunca! Uau! Harley é um ótimo nome! Harley Bloom. Esperem... deixem-me apontar".

Será que o pai, Orlando Bloom, vai aprovar a escolha?

