Jennifer Lawrence e o marido, Cooke Maroney, estarão à procura de uma nova casa na cidade de Nova Iorque.

Na sexta-feira, a atriz, de 31 anos, foi fotografada com o companheiro e um agente imobiliário enquanto viam propriedades na área de East Village, de acordo com o Daily Mail.

Grávida, Jennifer parecia elegante e confortável com um largo vestido, casaco, collants e sapatos rasos.

Segundo o jornal, a atriz deverá dar à luz no final deste ano ou no início do próximo.

