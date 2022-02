Inês Aires Pereira e a família testaram positivo à Covid-19. Na reta final da segunda gravidez, a atriz explicou ao revelar o diagnóstico estar bem mas com alguns sintomas.

Esta segunda-feira, dia 7, Inês Aires Pereira deu novidades aos fãs sobre o seu estado de saúde e o da filha mais velha - a pequena Alice, de dois anos.

"Ela hoje pediu para eu lhe tirar fotografias e depois para me tirar a mim e depois para o pai tirar às duas! Como podem ver ela está ótima e eu estou destruída. Mas acho que agora será sempre a melhorar", realça ao partilhar com os seguidores do Instagram o resultado desta sessão fotográfica cujas fotos estão disponíveis na galeria.

Inês Aires Pereira, recorde-se, aguarda a chegada de um menino, que irá chamar-se Joaquim, e que deverá nascer nas próximas semanas.

