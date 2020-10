As gravações de 'The Real Housewives of New York' ('RHONY') estão a decorrer, depois de uma pessoa que faz parte do reality ter testado positivo para a Covid-19.

Várias fontes confirmaram ao Page Six, esta sexta-feira, que Luann de Lesseps, Ramona Singer, Leah McSweeney, Sonja Morgan e Eboni K. Williams estão saudáveis, depois de, recentemente, o Daily Mail ter referido que um membro do elenco tinha testado positivo para o novo coronavírus.

Uma fonte explicou que a produção estava "limitada" e "não interromperam" completamente as filmagens após o funcionário ter testado positivo, mas que a segurança de todos continuou a ser a prioridade.

Uma outra fonte contou anteriormente que a produção está a adotar todas as medidas de segurança por causa da pandemia e que até exigem que as estrelas televisivas sejam testadas antes de filmarem qualquer cena.

