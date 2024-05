Faustão completou 74 anos esta quinta-feira, dia 2 de maio, e a data foi assinalada na página de Instagram da companheira, Luciana Cardoso.

"Hoje é dia de comemoração! Mais um ano… E que ano!!! Nada tem sido muito fácil nos últimos tempos, mas a gratidão por poderes abrir um novo ciclo e continuares firme no propósito de ficar bem supera qualquer obstáculo. Tenho a certeza que o ano novo que hoje se abre será com a saúde e alegria que mereces voltar a ter", começou por escrever, falando do estado de saúde do apresentador brasileiro que recentemente passou por um transplante de rim.

"Estaremos sempre aqui para te dar apoio, suporte e amor. Nada mais justo do que poder retribuir o bem e a felicidade que tu sempre proporcionaste à nossa família e a tantas outras pessoas neste mundo. Feliz aniversário e bora viver", acrescentou.

"Gratidão eterna às duas famílias doadoras que permitiram que hoje continuasses por aqui com a tua família", disse, por fim.

