Manuel Luís Goucha usou a sua conta de Instagram esta sexta-feira, 29 de abril, para fazer uma bonita homenagem a Eunice Muñoz, artista de quem sempre foi enorme fã e admirador.

"O António Muñoz enviou-me esta foto tirada aquando da última conversa que tive com sua mãe Eunice e que partilhei no programa em Março passado. Sempre me 'ajoelharei' perante o Belo. Perante a Excelência. Obrigado António. Saudade Eunice", escreveu o comunicador na legenda da publicação.

Ora veja:

Leia Também: Lídia Muñoz assinala dia especial e recorda avó, Eunice Muñoz