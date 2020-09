Setembro (finalmente) chegou e Cristina Ferreira é oficialmente diretora de programas da TVI. Depois de anunciar o nome e teaser do seu novo programa na estação, continua nos 'bastidores' a lançar novidades. Na manhã desta quarta-feira, esteve para lá das câmaras do 'Você na TV' para apoiar Manuel Luís Goucha, que deu hoje a conhecer mais uma decisão da ex-estrela da SIC: Ben é aposta do canal para as tardes de domingo.

A rápida visita de Cristina ficou marcada por um caloroso abraço a Manuel Luís Goucha, momento que este quis destacar nas redes sociais. O apresentador revelou o que sentiu ao encontrar-se nos braços a nova diretora de programas da TVI.

"Há coisas que nunca se perdem quando o afecto é sincero e mútuo. Nos últimos dois anos nunca deixámos de nos abraçar mas o abraço desta manhã teve um aconchego especial. Senti que estava a abraçar o futuro! Sempre juntos, juntos para sempre", escreveu na legenda de uma foto do sentido abraço.

Leia Também: Segredo desvendado: Ben é a primeira grande aposta de Cristina Ferreira