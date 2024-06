Manuel Luís Goucha foi um dos escritores que esteve na Feira do Livro para promover o seu livro de receitas - 'À Moda do Rui' - que escreveu em parceria com o marido Rui Oliveira.

Este também não faltou ao evento, sendo que surgiu em duas vertentes: a de escritor e de repórter.

O momento em que entrevistou Manuel Luís Goucha foi destacado na respetiva conta de Instagram.

"Obrigado a quantos, e tantos foram, estiveram connosco esta tarde na Feira do Livro", notou Goucha na publicação.

"Obrigado pelos beijos, abraços e palavras amáveis. É bom sermos gostados! O Rui teria de fazer uma das dele", notou.

"A senhora da foto chama-se Cremilde. 2. O Rui a entrevistar. 3. Com um casal muito simpático. 4. Maria João Homem-Cardoso (há tantos anos sem a ver!)", diz, por fim.

