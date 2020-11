Manuel Luís Goucha está agora a descobrir factos desconhecidos sobre a sua história e história da sua família. Recentemente, em conversa com a mãe, que tem atualmente 97 anos, o apresentador ficou a saber que os pais casaram às escondidas.

"A família do meu pai, os Gouchas, não concordaram com o casamento da minha mãe com o meu pai. A minha mãe é mais velha que o meu pai, o meu pai tinha 20 anos e a minha mãe 29", contou o apresentador no 'Você Na TV' desta sexta-feira.

"O meu avô era dono do salão de beleza onde a minha mãe trabalhava. A minha mãe apaixonou-se e casou-se com o filho do patrão", relatou ainda, dando conta de que os pais "casaram às escondidas" e só depois de casados assumiram a união. "Resultado? Foram despedidos", relatou o apresentador da TVI, explicando que também o pai trabalhava no mesmo salão como gerente.

O casamento dos pais de Manuel Luís Goucha, recorde-se, acabou por durar poucos anos. Ambos decidiram seguir caminhos separados.

