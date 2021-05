Manuel Luís Goucha anunciou nas suas redes sociais que vai na tarde desta quarta-feira, dia 5, receber no seu programa das tardes da TVI a vencedora de 'Big Brother - Duplo Impacto': Joana Albuquerque. Porém, a novidade não foi bem recebida por alguns internautas.

As críticas à escolha do apresentador e da produção do formato não se fizeram tardar e há até quem considere que entrevistar uma ex-concorrente de um reality show "descredibiliza" o trabalho de Goucha.

Perante os comentários negativos, Joana Albuquerque resolveu reagir através da sua conta de Twitter.

"Pessoas que dizem que descredibilizo o trabalho do Manuel Luís Goucha claramente não sabe do que vou falar no programa", afirmou a jovem.

