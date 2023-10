A propósito de uma reportagem da CNN sobre a Inteligência Artificial, Manuel Luís Goucha aceitou o desafio de ser 'retratado' através de um modelo a três dimensões que permitiu a reprodução da sua imagem em televisão por outra pessoa, neste caso, o jornalista Caetano Xavier.

"Reconhece Manuel Luís Goucha? Pense outra vez: como a Inteligência Artificial confunde a realidade", lê-se numa partilha feita pela CNN.

"A Inteligência Artificial desenvolve-se todos os dias, para o bem e para o mal. Foi o que fizemos, aqui, na TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), nesta reportagem com Manuel Luís Goucha. Um modelo a três dimensões que se parece exatamente com o apresentador", explica-se.

"Eu não estou ali? É assustador", disse Manuel, visivelmente surpreendido com a precisão do modelo. "É prático para o caso de eu não querer fazer mais televisão, vou para casa e continuo na televisão", diz, já entre risos.

Posteriormente acrescenta: "Acho interessante, é a evolução da tecnologia, não é? Aplicada por exemplo ao digital. Agora, não deixa de ser perigoso a não ser que seja muito bem controlada e põe em dúvidas o controlo de uma situação destas".

Veja o vídeo:

Leia Também: Manuel Luís Goucha surpreendido durante entrevista: "Não estava à espera"