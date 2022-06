Pedro Guedes foi convidado de Manuel Luís Goucha no programa das tardes da TVI desta quarta-feira para falar da sua participação no 'Big Brother - Desafio Final', onde conquistou o 3.º lugar na final, e à segunda parte da conversa juntou-se a mulher do modelo, Kelly Baron.

Depois de Pedro Guedes ter referido que o casal está a pensar ter filhos, o apresentador pregou-lhe uma pequena partida e simulou que estava a anunciar a gravidez de Kelly - brincadeira que foi logo tirada a limpo.

Este momento descontraído serviu de mote para o tema da paternidade. Pedro Guedes é já pai de Gabriela, de 14 anos, que nasceu de uma relação anterior, e confessa que quer muito aumentar a família ao lado da atual companheira.

Kelly Baron, por sua vez, contou que depois de uma recente viagem ao Brasil, para conhecer o sobrinho bebé, sentiu-se a 'despertar' para a maternidade e o seu maior desejo é ter um filho com Pedro Guedes - sonho que querem realizar muito em breve.

Pedro Guedes e Kelly Baron, recorde-se, apaixonaram-se durante a participação no 'Big Brother VIP', em 2013.

