Manuel Luís Goucha tem motivos para celebrar. O apresentador do programa vespertino da TVI conseguiu o melhor resultado do ano em termos de audiências com a sua entrevista a Bruno de Carvalho, transmitida esta quinta-feira, 3 de fevereiro.

A informação é transmitida na conta oficial de Instagram da estação de televisão.

"Ontem o 'Goucha' - com destaque para a entrevista a Bruno de Carvalho - foi líder da tarde e conseguiu o melhor resultado do programa este ano. Obrigado por estar sempre connosco", lê-se na informação partilhada com os seguidores.

Nesta entrevista, recorde-se, o ex-presidente do Sporting falou da sua participação no reality show 'Big Brother Famosos', marcada pela polémica gerada à volta da sua relação com Liliana Almeida.

