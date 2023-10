Bárbara Guimarães faz parte da história dos Globos de Ouro. Durante 12 anos, foi a apresentadora da gala que aconteceu no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, papel que agora é assumido por Clara de Sousa.

Estivemos à conversa com a apresentadora este domingo, 1 de outubro, na mais recente edição da cerimónia de prémios.

"Gostei imenso de apresentar. Acho que nós gostamos de subir a um palco com a profissão que temos de apresentar, mas os Globos é sempre mágico e é tão bom estar do outro lado a conviver com os colegas", notou com o sorriso no rosto.

Com uma forma física invejável, a comunicadora revelou aos jornalistas que recomeçou a treinar por questões de saúde e que, apesar de no início ter sido mais complicado, agora sabe-lhe bem.

Vale ainda notar que esta semana volta ao ar o programa que apresenta na SIC Mulher, 'Irresistível'.

Leia Também: Andreia Rodrigues promete regresso em "breve" à TV: "Empolgada"