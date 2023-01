Surgiram nas últimas semanas rumores de que Gonçalo Quinaz se havia reconciliado com a ex-mulher, Pamela Augusto, com quem esteve em Paris depois do Natal.

No 'Dois às 10', o comentador reagiu às notícias e explicou que tudo se tratou de "uma viagem de família". "Fazemos tudo pelo bem dos nossos filhos", explicou.

Gonçalo Quinaz e Pamela Augusto tiveram dois filhos e o ex-jogador garante que a relação entre ambos "está bem", embora não tenha confirmado nem desmentido que existe uma reconciliação.

O antigo concorrente do 'Big Brother Famosos' disse ainda que Pamela é a mulher da sua vida. "Nunca o neguei", sublinhou.

Faz sentido notar que Quinaz terminou recentemente a relação com Jéssica Maria, ex-concorrente da 'Casa dos Segredos'.

Leia Também: Gonçalo Quinaz declara-se à 'ex' e reacende rumor de reconciliação