Gonçalo Quinaz pode mesmo ter voltado para os braços da ex-companheira e mãe de dois dos seus filhos, Pamela Augusto. O antigo jogador de futebol deu força aos rumores ao declarar-se publicamente este domingo, 8 de janeiro.

Quinaz assinalou publicamente o aniversário da 'ex' com uma mensagem especial.

"Parabéns pelo teu aniversário. Parabéns pela mulher e acima de tudo parabéns pela maravilhosa mãe que és para os nossos filhos. Podia dizer muito, podia escrever muito, mas acho que as fotos falam por si", declarou.

Às suas palavras, o comentador da TVI juntou diversas fotografias de momentos vividos ao lado de Pamela. As imagens, que pode ver na partilha abaixo, vão desde o início do namoro de ambos (ainda em adolescentes), à viagem recente que fizeram com os filhos à Disneyland Paris.

O rumor de que o antigo jogador de futebol teria voltado para a ex-companheira surgiu após este ter confirmado o fim da relação com Jéssica Maria, antiga participante da 'Casa dos Segredos'.

Leia Também: Jessica Athayde impressiona ao mostrar-se repleta de nódoas negras