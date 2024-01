Gonçalo Quinaz acompanha 'religiosamente' a atual edição do 'Big Brother' e já confessou não ser fã do jogo de Miguel Vicente, que ganhou este reality show em 2022.

Nas redes sociais, e durante a última gala do programa, Quinaz partilhou nas stories do Instagram mais um curto texto em que deixa claro que as atitudes do algarvio o desagradam.

"A seguir atentamente mais uma gala, gala esta que uma vez mais mostra com clareza o degradante que é ver o comportamento deste concorrente... vergonha alheia", fez notar.

O comentador promete explorar este desagrado na emissão do 'Extra' desta segunda-feira.



