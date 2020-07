Têm sido muitas os artistas e celebridades que no decorrer dos últimos dias têm usados as suas redes sociais para homenagearem Bruno Candé Marques - ator, de 39 anos, que morreu após ser baleado em várias partes do corpo, por outro homem com cerca de 80 anos, na Avenida de Moscavide, em Loures. Ao vasto leque de personalidades de que falamos juntou-se agora Gonçalo Diniz.

O ator usou a sua conta de Instagram para enviar uma mensagem à família e pedir justiça pelo trágico assassinato.

"Independentemente de ser racismo ou não (sinto que sim, mas ainda falta provas concretas)... que mundo é este em que o ser humano se sente no direito de tirar a vida a outro ser humano? Que falta de amor, de consciência! Que ódio é este? Porquê? Meus sinceros pêsames á família e que a dor se transforme em paz e harmonia. Justiça necessária. Isto não pode acontecer", pode ler-se na publicação.

