"Parabéns, meu amor, pelos teus 46", foi com estas palavras que Gonçalo Diniz começou por assinalar o aniversário da companheira, Sofia Cerveira, no Instagram.

A apresentadora da SIC completa mais um ano de vida esta quinta-feira, 25 de fevereiro, data que o seu amor não deixou passar em branco.

"Hoje é dia de festa na aldeia! A Big Mama faz anos. Temos pequeno-almoço de carinho com mimos e abraços. Almoço de ternura e alegria com uma pitada de harmonia e ao jantar tenho reservado muito amor no forno com tempero de gargalhadas e trufas de paixão... e a sobremesa é por conta do Chef (não se revela). Viva a Sofia", completou o ator na legenda de uma fotografia onde aparece abraçado à companheira.

Recorde-se que o casal tem uma filha em comum, a pequena Vitória, de quatro anos.

