Dia de festa para Gonçalo Diniz e para a família.

O pai do ator, Macário Diniz, celebra o seu aniversário, uma data que Gonçalo não quis deixar passar em branco e assinalou nas redes sociais com a partilha de algumas fotografias nas quais aparece ao lado do pai.

Nas imagens pode ainda ver-se Macário com uma fatia de bolo e uma vela.

"Hoje é dia dele. Daquele que deu a vida e toda sua energia pela família, pelo amor e pela integridade. Parabéns, velhão, por tudo", escreveu o ator.