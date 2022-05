Este fim de semana, Gonçalo Diniz celebrou a chegada dos seus anos com uma festa entre amigos e família. O ator partilhou na sua conta de Instagram imagens desta celebração, mostrando-se muito grato pelo caminho que fez até aqui.

"Já está. Meio século de vida. 50.

Vários amigos disseram-me que agora é que isto vai começar. Estou preparado e eternamente grato pela vossa presença e pela festa maravilhosa que a minha querida Sofia Cerveira preparou para mim com muito carinho e empenho (algo característico da Sofia)", afirmou na legenda da publicação.

"Desejo sinceramente que a vida nos brinde com muita saúde e paz no coração! Obrigado por todas as mensagens que me foram enviadas. Infelizmente só posso por 10 fotos, mas agradeço a todos que estiveram presente... amo-vos!", completou.

