A Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood voltou a entregar os prémios Globos de Ouro na noite de terça-feira (horário dos EUA), numa cerimónia que decorreu em Los Angeles.

Como é habitual, foram várias as caras conhecidas que marcaram presença no evento e uma das figuras que mais se destacou foi a atriz Margot Robbie. Isto porque o look escolhido demorou 750 horas a ser feito. Trata-se de um vestido rosa bebé da Chanel.

Veja ao pormenor nas imagens da galerias o visual de Margot Robbie nos Globos de Ouro.

De recordar que Selena Gomez esteve no evento com a irmã. Um encontro que se encheu de glamour, amor, e algumas escolhas menos apelativas.