Depois de ter sido mãe do primeiro filho biológico, o pequeno Zyan, Giovanna Ewbank vive uma fase única e tem destacado a mesma com os fãs.

Ainda este sábado, a figura pública brasileira decidiu falar com os seguidores da sua página de Instagram sobre a amamentação e contou como tem sido esta experiência.

"Tenho descoberto como a amamentação é uma conexão única entre a mãe e o bebé. Muitas vezes choro de amor, emoção e tamanha troca com o meu Zyan. Mas já pararam para pensar quantas mães não conseguem amamentar? O leite materno é a principal fonte de nutrição dos recém-nascidos e o único alimento recomendável até aos seis meses de idade do bebé", começou por escrever, referindo que no seu caso tem "excesso de leite" e, por isso, tem "doado esse excesso a um banco de leite".

Desta forma, explica, tem "ajudado bebés prematuros que estão internados nos cuidados intensivos neonatais". "Doar é um ato de amor", afirmou, incentivando outras mães que também tenham excesso de leite a doá-lo.

"Juntei-me à Eurofarma para apoiar este movimento! E, se também tiver excedente, também pode doar e ajudar outros bebés a crescerem saudáveis! Acesse eurofarma.com.br/lactare e veja onde doar", rematou.

