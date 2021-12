Bruno Gagliasso não foi o único a recorrer ao Instagram para assinalar o aniversário do filho, Bless, que completou sete anos esta quinta-feira, 16 de dezembro. A mamã 'babada', Giovanna Ewbank também fez questão de destacar a data numa carinhosa mensagem.

"Meu bebé, hoje o nosso dia foi intenso! Intenso como tu, como o teu amor, o teu carinho, chamego, teu olhar! Foi do jeitinho que tu gostas, com as tuas personagens favoritos a ensinar-te golpes da karatê, muito pãozinho com nutella, os teus amigos ao teu lado, muitos jogos no hot zone, ouvimos música do Miles Morales, dançamos, agora a noite vamos comer japonês, jogar vídeo game e cantar parabéns", começou por dizer a celebridade brasileira, contando todos os detalhes sobre a celebração deste dia especial.

"UFA! Eu desejo que a tua vida continue a ser linda e intensa como tu, meu amor, e que tenha a leveza do teu carinho na minha bochecha, e o aconchego de quando deitamos debaixo de edredom fofinho que tu tanto amas! Obrigada por deixar a minha vida todos os dias tão divertida e cheia de magia como no teu mundo de Bless! Adoro quando de vez em quando tu me tiras daqui e me levas para lá contigo! Pode ter certeza que estarei sempre disposta e ao teu lado! Amo-te, meu Bless!!! Parabéns pelos teus sete anos e por todo a força que carregas e me inspiras todos os dias", rematou.

De recordar que o pequeno Bless, assim como Chissomo, foi adotado pelo casal. Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank são ainda pais de Zyan, de um ano, o primeiro filho biológico.

Leia Também: Vídeo. Filho de Bruno Gagliasso encanta fãs com dança engraçada