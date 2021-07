Bella Hadid tem aproveitado o tempo com a família, especialmente com a sobrinha.

Esta segunda-feira, a irmã da modelo, Gigi Hadid, surpreendeu os seguidores com uma ternurenta fotografia de Bella com a pequena Khai, de dez meses.

A imagem surge no meio de um conjunto de fotografias que Gigi destacou no Instagram. "Despejo de fotos do mês passado", escreveu na legenda dos registos que pode ver na galeria.

Recorde-se que a pequena Khai é fruto da relação de Gigi com Zayn Malik.

Leia Também: Gigi Hadid mostra a filha ao lado da melhor amiga em foto rara