Chrissy Teigen comoveu a Internet ao partilhar na sua conta oficial de Instagram um vídeo onde mostra a homenagem da sua filha mais velha, Luana, de quatro anos, ao irmão Jack - bebé que morreu antes do parto devido a complicações na gravidez.

A mulher de John Legend quis lembrar o quanto a filha é empática e generosa e para isso mostrou este "lindo" momento, que na sua opinião "é a coisa mais fofa e bonita" que já viu.

Depois de receberem em casa uma caixinha com as cinzas do bebé Jack, Luna "colocou um pequeno urso de peluche" junto da caixa e ao lado "um pedaço do seu lanche favorito".

"Ela é incrível", declarou a mamã babada, sem esconder o orgulho que sentiu ao ver o gesto da sua menina.

Chrissy Teigen e John Legend, recorde-se, são ainda pais do pequeno Miles, de dois anos.

