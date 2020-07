Georgina Rodríguez voltou a destacar a proximidade que tem com a 'cunhada' Katia Aveiro. A namorada de Cristiano Ronaldo recebeu um presente da irmã do craque português, como destacou no Instagram.

Nas stories da rede social, Georgina publicou uma fotografia onde mostra a prenda que Katia lhe enviou e aproveitou o momento para agradecer publicamente o 'miminho'.

"Obrigada, minha querida", escreveu na imagem, identificando de seguida Katia Aveiro.

Leia Também: Georgina Rodríguez em tarde divertida a fazer gelados com os filhos