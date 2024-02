Depois de ter mostrado uma tarde de cinema com as crianças em casa, Georgina Rodríguez publicou no Instagram uma nova fotografia da pequena Bella.

A companheira de Cristiano Ronaldo usou novamente as stories para mostrar a mais nova da família, que vai completar dois anos em abril.

De recordar que Bella é fruto da relação de Georgina e CR7, assim como Alana, de seis anos. O futebolista é também pai dos gémeos Eva e Mateo, de seis anos, e Cristianinho, de 13, que nasceram através de uma barriga de aluguer.



© Instagram_georginagio