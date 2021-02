Após a polémica em que se viram envolvidos, por alegadamente não terem cumprido as regras do confinamento, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez continuam a aproveitar as suas férias na neve.

Ainda esta quinta-feira, dia 4, Georgina Rodríguez partilhou fotografias desta aventura com os seus seguidores do Instagram, no entanto poucos segundos depois acabou por eliminá-las.

Será que a modelo se arrependeu de ter partilhado as imagens?

Independentemente do que tenha acontecido, poderá vê-las à mesma na galeria.

